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В краеведческий музей Пензы переданы редкие фотографии начала XX века

13:01 | 21.06.2017 | Культура

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Редкие фотографии 1914–1915 годов, на которых запечатлены служащие губернского земства, переданы в фонд пензенского государственного краеведческого музея.

В краеведческий музей Пензы переданы редкие фотографии начала XX века

Фото: Kraeved.museum-penza.ru

Новые экспонаты передал учреждению культуры доктор медицинских наук, заведующий лабораторией систем поддержки принятия клинических решений, профессор кафедры медицинской кибернетики и информатики Исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ Борис Кобринский.

Снимки достались ему от деда — Германа Шуба, который в числе прочих изображен на фотографиях. Он с 1909 по 1916 годы работал в статистическом бюро пензенского земства.

«К сожалению, до настоящего времени музей не располагал материалом, связанным с работой пензенского губернского земства. Эти ценнейшие фотографии послужат началу научного исследования», — отметили в учреждении культуры.
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