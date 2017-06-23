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В ТЮЗе Заречного состоялась премьера спектакля «Рядовые»

10:50 | 23.06.2017 | Культура

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Заречный, 23 июня 2017. PenzaNews. Премьера спектакля «Рядовые», поставленного на средства субсидии из федерального бюджета, состоялась в театре юного зрителя Заречного Пензенской области.

В ТЮЗе Заречного состоялась премьера спектакля «Рядовые»

Фото: Penza.er.ru

Перед ее началом в фойе была организована выставка фотографий родных жителей ЗАТО, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Постановка рассказывает о последних днях войны и судьбах ее рядовых участников — обычных мужчин и женщин. В нем сплетаются разные судьбы — бойцов и командиров, медсестер и угнанных в Германию женщин.

Все герои дошли до Берлина, но у всех разное понимание Победы и представление о жизни после войны. Автор знакомит зрителей с каждым из героев по ходу спектакля, дает понять, кто сможет выжить дальше, а кто погибнет в последние дни войны.

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За почти два часа сценического действия зритель проживает всего один день, который вместит в себя все четыре года войны.

По словам художественного руководителя ТЮЗа Виктора Боярова, о постановке по пьесе драматурга Алексея Дударева он думал около двух лет.

«Вещь психологически сильная, даже беспощадная. Столько трагических судеб показано в ней, что актерам пришлось как никогда вживаться в роли», — отметил он.

После окончания спектакля в Заречном прошла церемония возложения цветов к обелиск Победы.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия», на средства субсидии в ТЮЗе будет поставлен еще один спектакль.
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