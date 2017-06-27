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Доехать из Пензы до «Тархан» 1 июля можно будет за 450 рублей

14:00 | 27.06.2017 | Культура

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Стоимость билета на автобус, следующий по маршруту «Пенза — село Лермонтово» и обратно, составит 1 июля 450 рублей с человека.

Доехать из Пензы до «Тархан» 1 июля можно будет за 450 рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», транспорт отправится с площади Ленина в Пензе в 7.00.

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Планируется, что официальные торжества, посвященные 46-му всероссийскому лермонтовскому празднику, начнутся в 11.00 с возложения цветов на могилу поэта.

Параллельно будет работать более десяти интерактивных площадок, где гостей ждут сеанс одновременной игры в шахматы, выступления творческих коллективов, мастер-классы по обучению вальсу, основам фехтования, лепке из глины, рисованию акварелью, а также интерактивная игра по подбору эпитетов в стихи М.Ю. Лермонтова.

В 12.00 будет дан старт творческой встрече с гостями праздника в Зеленом театре.

На 13.45 намечен концерт пензенского ансамбля «Казачья застава».
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