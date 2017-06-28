Создание высшей музшколы в Пензе позволит удержать молодые таланты — Михаил Кокорин Культура

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Создание в Пензе высшей музыкальной школы позволит удержать молодые таланты на малой родине. Такое мнение в интервью ИА «PenzaNews» высказал заслуженный артист России, директор центра русской хоровой и вокальной культуры, руководитель губернаторского ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин.

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«Хотелось бы, чтобы здесь была высшая музыкальная школа и кадры не терялись, уезжая в Нижний Новгород или Саратов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для этого в Пензе есть все необходимое.

«На самом деле, мне кажется, что все достаточно просто. На базе педагогического института имени В.Г. Белинского [Пензенского государственного университета] надо делать музыкально-педагогический институт — не начальное и специальное образование, а именно музпед, как в Тамбове МПИ имени С.В. Рахманинова. Дело только за бумажной работой — нужно подготовить документы и получить лицензию на один из видов обучения. Специалистов можно набрать. Они все готовы и рвутся в бой», — пояснил Михаил Кокорин.

По его словам, для начала можно организовать обучение на паре факультетов, например, «Народное исполнительство» и «Классическое исполнительство».

«За это хотелось бы попереживать, чтобы в Пензе наконец-то можно было получить высшее музыкальное образование», — подчеркнул заслуженный артист России.

Полная версия интервью с Михаилом Кокориным будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в четверг, 29 июня.