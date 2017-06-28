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Пензенский «Старгород» планирует записать вторую виниловую пластинку

17:32 | 28.06.2017 | Культура

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Пензенский губернаторский ансамбль солистов «Старгород» планирует записать вторую виниловую пластинку. Об этом сообщил руководитель коллектива, директор центра русской хоровой и вокальной культуры, заслуженный артист России Михаил Кокорин.

Пензенский «Старгород» планирует записать вторую виниловую пластинку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Материала, который мы записывали [при подготовке альбома «Импортозамещение»], больше, чем уместилось на пластинку, и мы мечтаем о том, чтобы издать то, что не вошло. Те вещи, которые мы уже записали, сведены и готовы, надо дополнить несколькими другими композициями. Это будет уже другая подборка и другая история», — сказал он в интервью ИА «PenzaNews».

Михаил Кокорин добавил, что планируется начать запись второго альбома осенью 2017 года.

«Мы хотим, чтобы это тоже был винил», — отметил собеседник агентства.

Полная версия интервью с Михаилом Кокориным будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в четверг, 29 июня.
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