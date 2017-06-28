Пензенский «Старгород» планирует записать вторую виниловую пластинку Культура

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Пензенский губернаторский ансамбль солистов «Старгород» планирует записать вторую виниловую пластинку. Об этом сообщил руководитель коллектива, директор центра русской хоровой и вокальной культуры, заслуженный артист России Михаил Кокорин.

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«Материала, который мы записывали [при подготовке альбома «Импортозамещение»], больше, чем уместилось на пластинку, и мы мечтаем о том, чтобы издать то, что не вошло. Те вещи, которые мы уже записали, сведены и готовы, надо дополнить несколькими другими композициями. Это будет уже другая подборка и другая история», — сказал он в интервью ИА «PenzaNews».

Михаил Кокорин добавил, что планируется начать запись второго альбома осенью 2017 года.

«Мы хотим, чтобы это тоже был винил», — отметил собеседник агентства.

Полная версия интервью с Михаилом Кокориным будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в четверг, 29 июня.