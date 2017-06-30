В Пензе дан старт лермонтовскому празднику Культура

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Литературный митинг, состоявшийся в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в пятницу, 30 июня, дал старт 46-му всероссийскому лермонтовскому празднику.

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Жители города, которые начали собираться задолго до его начала, могли разместиться в партере в центре сквера.

Перед официальной частью артисты театра «Голос поэта» прочли стихотворения. На аллеях была развернута продажа изделий ручной работы — бижутерии, сувениров, глиняных игрушек, в том числе абашевских, а также книг и журналов.

В ожидании митинга некоторые пензенцы прогуливались по скверу и фотографировались с членами театра исторического танца «Комплимент», которые были одеты в костюмы XIX века, а другие знакомились с библиотекой под открытым небом, организованной в рамках проекта «Литературный привал».

В числе прочих его гостями стали мэр Пензы Виктор Кувайцев и депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна. Им показали редкое издание «Прикосновение к подлиннику», доставленное из Пятигорска специально к празднику.

Право открыть литературный митинг было предоставлено министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой, которая отметила, что в музей-заповедник «Тарханы», где торжества продолжатся 1 июля, ежегодно приезжают более 200 тыс. человек, при этом около 10 тыс. из них стремятся посетить ежегодный литературный праздник, посвященный поэту.

«Этот день мы отмечаем в Пензенской области наравне с любым государственным праздником, потому что он для нас очень важен. Лермонтов своим именем вписал Пензенскую область и Россию в мировую историю литературы», — сказала она.

В свою очередь Виктор Кувайцев в ходе митинга отметил, что жители региона должны прививать молодому поколению любовь к этому великому русскому поэту так же, как к малой родине.

«Нам как землякам сегодня остается только гордиться тем, что такой великий человек жил, творил на этой земле. Необходимо беречь эту память, безусловно любить его, чтить», — отметил он.

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После этого к бюсту Михаила Лермонтова возложили цветы. Первыми это сделали глава города Валерий Савельев и Татьяна Курдова. За ними корзину с цветами к памятнику поставили Виктор Кувайцев и Яна Куприна, а после — начальник городского управления культуры Вера Фейгина и замглавы областного Минкульта Владимир Карпов.

В этот же момент артисты театра исторического танца «Комплимент» начали танец под аккомпанемент муниципального народного оркестра «Пенза» имени В.Н. Попова, после чего программу праздника продолжили стихи в исполнении местных поэтов, в частности, лауреата лермонтовской премии Лидии Терехиной.

В 20.00 концертная программа в сквере продолжится выступлениями пензенских творческих коллективов, а в 22.00 состоится показ фильма о поэте, который пройдет под открытым небом.