Здание бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе передадут «Театру доктора Дапертутто» Культура

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Здание бывшего кинотеатра «Москва», расположенное на пересечении улиц Володарского и Пушкина в Пензе, будет передано «Театру доктора Дапертутто». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

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По ее словам, в настоящее время подписан договор о выкупе здания в собственность региона, а все необходимые документы, как ожидается, будут оформлены в течение месяца.

«Сложилась необходимость в увеличении площади для работы этого экспериментального театра. Он в Пензенской области очень востребован зрителем», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Курдова отметила, что благодаря передаче здания постановки камерного театра сможет посетить большее количество жителей и гостей города.

«На сегодняшний день на той площадке, на которой они работают, мест очень мало, даже для такого жанра. Люди очень хотят [побывать в «Театре доктора Дапертутто»], встают в очередь, записываются заранее, чтобы купить туда билет. Даже жалобы бывают от пензенцев, что невозможно попасть на спектакль», — сказала министр.

Она уточнила, что центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», где сейчас проходят постановки театра, будет в дальнейшем использоваться как музей.

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«Нам бы хотелось, чтобы само здание дома-музея больше развивалось как музейный объект, чтобы чаще были смены экспозиций, проводились мероприятия. [...] А у театра будет полноценный дом — и цеха пошивочные, и для декораций», — отметила Татьяна Курдова, подчеркнув, что перед творческим коллективом открываются новые возможности.

Глава Минкультуры Пензенской области особо обратила внимание на то, что внешний облик здания бывшего кинотеатра «Москва» планируется оставить прежним.

«Он еще тех советских времен — там лепнина сохранилась и колонны. Все это хотим сохранить, чтобы то время, когда работал Мейерхольд, красной нитью прослеживалось», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сумма, которая потребуется на реконструкцию, пока неизвестна.

«Чтобы определить стоимость реконструкции, нужно получить средства на проектно-сметную документацию. После обследования будет видно, какие потери это здание имеет, чтобы его восстанавливать», — пояснила министр культуры и туризма Пензенской области.

Вместе с тем Татьяна Курдова отметила, что также планируется закупить новое техническое оборудование.

«Это должно быть современное учреждение, отвечающее всем последним тенденциям», — резюмировала она.