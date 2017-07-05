Пензенский «Литературный привал» вышел в полуфинал всероссийского конкурса

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Реализуемый в Пензе культурно-просветительский проект «Литературный привал» вышел в полуфинал VI открытого всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2017».
В период по 14 августа продлится открытое интернет-голосование, по результатам которого будет сформирован расширенный список претендентов на победу.
Шорт-лист станет известен 18 августа, а награждение состоится в сентябре.
Организаторами конкурса «Ревизор» являются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российский книжный союз, генеральная дирекция московской международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия».
В 2017 году он проводится в 16 номинациях, среди которых одна новая — «Блогер года».
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