Запущен сайт, посвященный всероссийскому Сабантую Культура

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Сайт, посвященный VIII всероссийскому Сабантую, который пройдет в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области через две недели — 22 июля, стал доступен пользователям.

Фото: Сабантуй2017.рф

На его главной странице размещено приветствие губернатора Ивана Белозерцева, в котором говорится об уникальности площадки, выбранной для проведения мероприятия, так как Средняя Елюзань является крупнейшим поселением компактного проживания татар в Европе.

Согласно сведениям, размещенным на интернет-ресурсе, общая площадь территории, задействованной под Сабантуй-2017, составит 30 га.

Ожидается, что на него прибудут представители более чем 35 регионов страны — свыше 50 тыс. гостей.

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В разделе «Информация» пользователи могут найти общие данные о Пензенской области, татарской национально-культурной автономии региона, селе Средняя Елюзань, а также положения о проведении соревнований — по армспорту, борьбе корэш и гиревому спорту.

Также здесь опубликована схема размещения различных площадок. В числе прочего на ней видно, где расположатся подворья Татарстана и муниципалитетов Пензенской области.

Кроме того, предусмотрены места для презентации инвестиционных проектов, сувенирных лавок, проведения официальных приемов и национальных игр.