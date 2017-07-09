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Запущен сайт, посвященный всероссийскому Сабантую

13:28 | 09.07.2017 | Культура

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Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Сайт, посвященный VIII всероссийскому Сабантую, который пройдет в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области через две недели — 22 июля, стал доступен пользователям.

Запущен сайт, посвященный всероссийскому Сабантую

Фото: Сабантуй2017.рф

На его главной странице размещено приветствие губернатора Ивана Белозерцева, в котором говорится об уникальности площадки, выбранной для проведения мероприятия, так как Средняя Елюзань является крупнейшим поселением компактного проживания татар в Европе.

Согласно сведениям, размещенным на интернет-ресурсе, общая площадь территории, задействованной под Сабантуй-2017, составит 30 га.

Ожидается, что на него прибудут представители более чем 35 регионов страны — свыше 50 тыс. гостей.

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В разделе «Информация» пользователи могут найти общие данные о Пензенской области, татарской национально-культурной автономии региона, селе Средняя Елюзань, а также положения о проведении соревнований — по армспорту, борьбе корэш и гиревому спорту.

Также здесь опубликована схема размещения различных площадок. В числе прочего на ней видно, где расположатся подворья Татарстана и муниципалитетов Пензенской области.

Кроме того, предусмотрены места для презентации инвестиционных проектов, сувенирных лавок, проведения официальных приемов и национальных игр.

На сайте предлагается оставить свои контакты тем, кто готов разместить у себя гостей всероссийского Сабантуя.
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