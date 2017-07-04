В Пензе у здания правительства прошел пикет с требованием спасти от гибели 40 лошадей Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Одиночный пикет с требованием не допустить гибель лошадей, ранее принадлежавших племконезаводу «Завиваловский», прошел под окнами правительства Пензенской области во вторник, 4 июля.

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Как сообщается на сайте объединенного движения народов российской земли «Федеральный сельсовет», его провел гражданский активист Игорь Алексеев.

На плакате, который он держал в руках, содержится обращение к губернатору Пензенской области.

«Иван Александрович Белозерцев! 40 племенных верховых лошадей конезавода «Завиваловский» готовятся к смерти. Мы говорим спасибо за это министру [сельского хозяйства Пензенской области Андрею] Бурлакову. Пензе не нужен детский конный спорт, иппотерапия и рентабельный социальный кластер?» — отмечается в тексте.

В нем также приводятся данные о том, что бюджет региона составляет 42,4 млрд. рублей, а на спасение лошадей требуется 8,5 млн. рублей.

«В 2012 году элитных лошадей для области спас губернатор Бочкарев. В 2017 году их можете спасти Вы. Это и есть реальное дело «Единой России». Это и есть Ваш выбор и наш выбор», — добавляется в надписи на плакате.

Ранее бывшая сотрудница племконезавода «Завиваловский» Виктория Панурина, проработавшая там 10 лет, в том числе в должности директора, сообщила ИА «PenzaNews», что после перехода предприятия в частные руки встал вопрос о продаже лошадей верхового спортивного отделения.

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По ее словам, чтобы не допустить ликвидации поголовья, лошадей приобрел индивидуальный предприниматель Канвяр Тугушев, который сейчас не может их больше содержать.

Она уточнила, что два месяца назад губернатор Иван Белозерцев поручил главе Минсельхоза области Андрею Бурлакову найти законный механизм для выкупа лошадей, которых можно сохранить, создав конноспортивную школу в Каменке или Пензе. Однако пока ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась.

В минувшую пятницу, 30 июня, данная тема обсуждалась на рабочей встрече в правительстве региона. По ее итогам решено, в частности, проработать вопрос о возможности приобретения частично или полностью поголовья племенных лошадей верховых спортивных пород теми сельхозтоваропроизводителями, которые получают поддержку за счет средств бюджета.