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Пензенская певица удалила запись о предстоящем Сабантуе, на который ее не пригласили

14:48 | 10.07.2017 | Культура

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Солистка пензенской губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафекова, ранее сообщившая в Facebook о том, что организаторы VIII всероссийского Сабантуя не пригласили ее выступить на мероприятии в Средней Елюзани, удалила эту запись со своей страницы.

Пензенская певица удалила запись о предстоящем Сабантуе, на который ее не пригласили. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем исполнительница поблагодарила всех, кто выразил ей поддержку.

«Друзья, спасибо вам за отзывчивость. Вы, ну просто как МЧС, прилетели на помощь. Такую оборону построили вокруг меня. Спасибо вам огромное. За поддержку. За советы», — написала артистка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую субботу, 8 июля, Гульсина Рафекова проинформировала интернет-пользователей о том, что она не будет выступать в рамках концертной программы всероссийского сельского Сабантуя, который в этом году пройдет в Пензенской области 22 июля. По ее словам, данное решение организаторов стало для нее неожиданностью.

Она напомнила, что первой исполнила татарские песни в сопровождении симфонического оркестра. Однако оргкомитет предпочел пригласить на национальный праздник других артистов пензенской областной филармонии.
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