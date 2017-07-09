Татарскую певицу из Пензы не пригласили выступить на всероссийском Сабантуе Культура

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Солистка губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафекова с удивлением узнала, что не будет выступать в рамках концертной программы VIII всероссийского Сабантуя, который пройдет в селе Средняя Елюзань Пензенской области в субботу, 22 июля.

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«Для меня, конечно, это полная неожиданность. Все коллективы [пензенской областной филармонии] практически, заметьте, там заявлены, к примеру, «Миряне», «Казачья застава» и т.д. А вот мне, татарской исполнительнице, вход запрещен. Ну, может, это и к лучшему», — написала певица на своей странице в Facebook в минувшую субботу, 8 июля.

В комментариях к этому сообщению артистка пояснила, что возможность участия в Сабантуе-2017 с ней никто не обсуждал, хотя все коллективы были заранее уведомлены.

Гульсина Рафекова отметила, что показывать культуру Пензенской области, отстранив от этого артистов-татар, «это не дело».

К тому же, по ее словам, она является единственной татаркой в пензенской филармонии.

«Я, между прочим, первая, кто исполнил татарские песни в сопровождении симфонического оркестра, благодаря Владимиру Викторовичу Каширскому, который и предложил их исполнить. Были сделаны аранжировки, а это очень огромный труд», — напомнила артистка.

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По мнению Гульсины Рафековой, произошедшее является не случайностью, а «намеренным отстранением».

«В Казани столько певцов, никто за бортом не остается», — с досадой констатировала исполнительница.

Среди тех, кто высказал Гульсине Рафековой слова поддержки, оказался председатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние», депутат пензенской гордумы Жаганша Туктаров, который предположил, что все еще можно решить.

«Вопрос решается. В [татарской] автономии были не в курсе. Думаю, что в ближайшее время с Вами свяжутся, и это досадное упущение будет исправлено», — пояснил он.