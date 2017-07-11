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100 волонтеров будут работать на всероссийском Сабантуе в Пензенской области.

08:10 | 11.07.2017 | Культура

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. 100 студентов региональных вузов и колледжей будут задействованы при проведении VIII всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в селе Средняя Елюзань Пензенской области в субботу, 22 июля.

100 волонтеров будут работать на всероссийском Сабантуе в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе посещения площадки проведения праздника, губернатор Иван Белозерцев поручил привезти добровольцев за несколько дней до мероприятия.

«В обязательном порядке за 3–4 дня их нужно привезти осмотреть площадку, чтобы они понимали, как будет идти процесс. Хорошо, что часть волонтеров может объясниться на татарском языке — это подчеркнет уважение к нашим гостям», — отметил глава региона.

Также он обратил внимание на необходимость размещения навигационных табличек на территории проведения Сабантуя.

«В обязательном порядке нужны дорожные знаки, обозначающие стоянки транспорта. Нужна навигация, таблички, схема размещения, чтобы люди понимали, где можно гулять по торговым рядам, где помыть руки, где развлечь детей и отдохнуть, чтобы не пришлось бесцельно толпиться», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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