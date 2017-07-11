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Более 250 лошадей заявлено для участия в скачках на Сабантуе в Пензенской области

08:41 | 11.07.2017 | Культура

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Более 250 лошадей из разных регионов России заявлено для участия в скачках в рамках VIII всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в селе Средняя Елюзань Пензенской области в субботу, 22 июля.

Более 250 лошадей заявлено для участия в скачках на Сабантуе в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального правительства, лошадей привезут в Пензенскую область за несколько дней до праздника, чтобы они смогли отдохнуть.

«На территории, отведенной под проведение всероссийского Сабантуя, расположатся подворья 13 районов Пензенской области, где компактно проживает татарское население, и Республики Татарстан», — добавили в облправительстве.

В пресс-службе отметили, что также на территории праздника организуют 40 шатров, в которых будут работать мастера народных художественных промыслов.

«Также раскинутся торговые ряды, где свою продукцию представят местные и приезжие товаропроизводители», — резюмировали в правительстве Пензенской области.
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