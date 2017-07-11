В Пензе официальный старт проекта «Красная линия» намечен на 13 июля Культура

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Официальный старт проекта «Красная линия», в рамках которого около достопримечательностей Пензы размещены таблички с QR-кодами, намечен на предстоящий четверг, 13 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Торжественное мероприятие по этому случаю состоится у памятника «Первопоселенец» в 14.00.

Собравшиеся узнают об истории возникновения проекта, а также отдельных этапах его реализации.

Ожидается, что планами о его дальнейшем развитии поделятся представители министерства культуры и туризма региона, а также директор компании МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

После официальной части состоится первая экскурсия по маршруту «Красной линии».

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«Красная линия» является совместным проектом Минкульта Пензенской области и компании МТС.

В его рамках создан интерактивный «мобильный гид», рассказывающий жителям и гостям города о достопримечательностях. Вдоль пешеходного маршрута установлены информационные таблички, содержащие сведения о пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого, восстанавливаемом Спасском кафедральном соборе, старом здании библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и других памятниках истории и архитектуры.

Кроме фотографий и текста, на каждой табличке размещен QR-код, по которому становится доступен аудиогид.