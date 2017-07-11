15:25:52 Вторник, 11 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе официальный старт проекта «Красная линия» намечен на 13 июля

12:30 | 11.07.2017 | Культура

Печать

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Официальный старт проекта «Красная линия», в рамках которого около достопримечательностей Пензы размещены таблички с QR-кодами, намечен на предстоящий четверг, 13 июля.

В Пензе официальный старт проекта «Красная линия» намечен на 13 июля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Торжественное мероприятие по этому случаю состоится у памятника «Первопоселенец» в 14.00.

Собравшиеся узнают об истории возникновения проекта, а также отдельных этапах его реализации.

Ожидается, что планами о его дальнейшем развитии поделятся представители министерства культуры и туризма региона, а также директор компании МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

После официальной части состоится первая экскурсия по маршруту «Красной линии».

Читайте также

В Пензе на экспонатах музея военной техники размещены таблички с QR-кодами

«Красная линия» является совместным проектом Минкульта Пензенской области и компании МТС.

В его рамках создан интерактивный «мобильный гид», рассказывающий жителям и гостям города о достопримечательностях. Вдоль пешеходного маршрута установлены информационные таблички, содержащие сведения о пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого, восстанавливаемом Спасском кафедральном соборе, старом здании библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и других памятниках истории и архитектуры.

Кроме фотографий и текста, на каждой табличке размещен QR-код, по которому становится доступен аудиогид.
Актуальное
Читайте также
Создать комфортную городскую среду без участия профессионалов невозможно — Иван Белозерцев В чемпионате ВХЛ примут участие 27 клубов, в том числе «Дизель» из Пензы
На Ахунском кладбище Пензы запретили новые захоронения В Кузнецке мужчина набросился с ножом на сына
Пензенская область отличилась в обучении команд моногородов — Илья Кривогов Водитель кроссовера «Lexus» умер в больнице после ДТП под Пензой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама