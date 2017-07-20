В Пензе библиотекари организовали чайную для читателей Культура

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской городской библиотеки №1 провели встречу с читателями в необычном формате: они организовали для них чаепитие на свежем воздухе, за которым обсудили русскую литературу.

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Как сообщается на сайте централизованной библиотечной системы города, посетителям чайной было предложено вспомнить классические произведения, описывающие быт и нравы XVIII–XIX веков. В их числе — «Мертвые души» Николая Гоголя, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Евгений Онегин» Александра Пушкина и другие.

Собравшиеся вспомнили историю и обсудили прочитанные произведения.

Также они приняли участие викторинах.

Организаторы мероприятия стремились напомнить посетителям библиотеки, что чтение — умиротворяющее занятие, дающее возможность человеку погрузиться в произведение и поразмышлять, а обстановка литературного чаепития располагает к общению.