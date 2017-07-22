Более 100 сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность на Сабантуе в Средней Елюзани Культура

Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. 129 сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность во время проведения VIII всероссийского Сабантуя, который проходит в селе Средняя Елюзань Пензенской области в субботу, 22 июля.

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В боевой готовности находится 21 единица техники.

«В целях обеспечения пожарной безопасности, готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации во время проведения VIII всероссийского сельского Сабантуя на территории Средней Елюзани Городищенского района в круглосуточном режиме дежурит группировка сил и средств главного управления МЧС России по Пензенской области», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального ведомства.

В управлении призвали гостей праздника неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы мероприятие не оказалось омрачено какими-либо происшествиями.

Всероссийский сельский Сабантуй организован в Средней Елюзани Городищенского района Пензенской области на площади 30 га.

С утра в селе начали работу национальные подворья двух регионов — Пензенской области и Татарстана. В программе праздника — выступления творческих коллективов и различные состязания, в том числе конно-спортивные.