Глава Татарстана прибыл в Пензенскую область для участия Сабантуе Культура

Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Пензенскую область для участия в мероприятиях, организованных в рамках VIII всероссийского сельского Сабантуя в Средней Елюзани.

Фото: Kremlin.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Татарстана, в поездке Рустама Минниханова сопровождают его помощник Радик Гиматдинов, министр культуры республики Айрат Сибагатуллин и председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.

Всероссийский сельский Сабантуй организован в Средней Елюзани Городищенского района Пензенской области на площади 30 га. С утра в селе начали работу национальные подворья двух регионов — Пензенской области и Татарстана.

В программе праздника — выступления творческих коллективов и различные состязания, в том числе конно-спортивные.