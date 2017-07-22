Олег Тактаров стал гостем Сабантуя в Средней Елюзани Культура

Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Популярный голливудский и российский актер, чемпион крупнейшей в мире организации смешанных единоборств UFS Олег Тактаров стал гостем VIII всероссийского сельского Сабантуя, прошедшего в Средней Елюзани Пензенской области в субботу, 22 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе со своим дядей — бывшим председателем облизбиркома Николаем Тактаровым, который в настоящее время возглавляет центр занятости населения Пензы — они осмотрели подворья и посетили организованные в рамках праздника состязания.

Многие гости Сабантуя воспользовались представившейся возможностью сфотографироваться с известным во всем мире актером.

В их числе оказались и первые лица Пензы: мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев сделали снимок на память вместе с Олегом и Николаем Тактаровыми.