Рустам Минниханов высоко оценил уровень проведения Сабантуя в Пензенской области Культура

Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Глава Татарстана Рустам Минниханов дал высокую оценку атмосфере, созданной на VIII всероссийском Сабантуе в селе Средняя Елюзань Пензенской области, и уровню проведения мероприятия.

Фото: Pnzreg.ru

«Здесь сохранили свою веру, свои обычаи и традиции, бережно к этому относятся. Мы гордимся вами и могли бы во многом ставить в пример тех татар, которые здесь проживают», — отметил он.

По словам Рустама Минниханова, в Пензенской области созданы необходимые условия для того, чтобы представители разных национальностей и религий могли бережно хранить свои традиции.

«Собрать столько дружелюбных людей — это, наверное, можно было только вот здесь. Поэтому я очень доволен и благодарен моему коллеге [губернатору Пензенской области] Ивану Белозерцеву, который очень трепетно, щепетильно подошел к подготовке. Праздник получился на высшем уровне», — цитирует главу Татарстана пресс-служба правительства Пензенской области.