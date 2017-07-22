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Рустам Минниханов высоко оценил уровень проведения Сабантуя в Пензенской области

17:00 | 22.07.2017 | Культура

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Глава Татарстана Рустам Минниханов дал высокую оценку атмосфере, созданной на VIII всероссийском Сабантуе в селе Средняя Елюзань Пензенской области, и уровню проведения мероприятия.

Рустам Минниханов высоко оценил уровень проведения Сабантуя в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Здесь сохранили свою веру, свои обычаи и традиции, бережно к этому относятся. Мы гордимся вами и могли бы во многом ставить в пример тех татар, которые здесь проживают», — отметил он.

По словам Рустама Минниханова, в Пензенской области созданы необходимые условия для того, чтобы представители разных национальностей и религий могли бережно хранить свои традиции.

«Собрать столько дружелюбных людей — это, наверное, можно было только вот здесь. Поэтому я очень доволен и благодарен моему коллеге [губернатору Пензенской области] Ивану Белозерцеву, который очень трепетно, щепетильно подошел к подготовке. Праздник получился на высшем уровне», — цитирует главу Татарстана пресс-служба правительства Пензенской области.
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