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Утверждено распределение субсидий на укрепление базы и ремонт в пензенских домах культуры

10:00 | 25.07.2017 | Культура

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утверждено распределение субсидий из регионального бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры на 2017 год.

Утверждено распределение субсидий на укрепление базы и ремонт в пензенских домах культуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документом распределены средства в общем объеме почти 25 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 22,3 млн. рублей, из регионального — 2,5 млн. рублей.

На развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в селах и городских поселениях с числом жителей до 50 тыс. человек выделено 11 млн. рублей, в том числе 9,9 млн. рублей — из федерального бюджета, 1,2 млн. рублей — из регионального. Средства намечено потратить на дома культуры в Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Камешкирском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском и Спасском районах.

На ремонт зданий домов культуры потратят 13,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 12,4 млн. рублей, из регионального — 1,2 млн. рублей. На эти деньги намечено привести в порядок дома культуры в Башмаковском, Вадинском, Каменском, Лунинском, Мокшанском, Нижнеломовском и Шемышейском районах.
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