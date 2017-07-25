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В пензенском Минкульте не подтвердили информацию о планируемом увольнении Михаила Андреева

16:36 | 25.07.2017 | Культура

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Информация о планируемом увольнении Михаила Андреева с поста директора пензенского колледжа искусств не имеет под собой оснований. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь министерства культуры и туризма Пензенской области Мария Гуськова.

В пензенском Минкульте не подтвердили информацию о планируемом увольнении Михаила Андреева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На данный момент Михаил Викторович [Андреев] является директором пензенского колледжа искусств. Это только уровень слухов», — сказала собеседница агентства, комментируя ранее появившиеся сведения о готовящейся смене директора учреждения.

На вопрос о том, что могло спровоцировать обсуждение этой темы в публичном пространстве, Мария Гуськова ответить затруднилась.

«Даже не могу Вам прокомментировать. Мы уже разговаривали много с кем, и официально — он сейчас директор. Ничего другого пока сказать не могу Вам», — пояснила пресс-секретарь.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова и ее заместитель Владимир Карпов пока недоступны для комментариев.

Ранее пресс-секретарь директора пензенского колледжа искусств Евгения Кривова сообщила ИА «PenzaNews», что Михаил Андреев покидает пост руководителя учреждения. Причины этого она не назвала, предложив обратиться к учредителю — в министерство культуры и туризма Пензенской области.

В настоящее время Михаил Андреев находится на больничном. Обязанности руководителя колледжа искусств исполняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Новомлинцева.
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