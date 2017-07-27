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Курдова назвала решенным вопрос об увольнении Андреева с поста директора колледжа искусств

11:05 | 27.07.2017 | Культура

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Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что принято решение о прекращении трудовых отношений с руководителем колледжа искусств Михаилом Андреевым.

Курдова назвала решенным вопрос об увольнении Андреева с поста директора колледжа искусств

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За последние годы в ГБОУ СПО «Пензенский колледж искусств» прошло несколько проверок, по их результатам выявлены серьезные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. Михаил Викторович Андреев неоднократно привлекался к дисциплинарной и административной ответственности и, соответственно, был уведомлен о нарушениях», — сказала Татьяна Курдова, отвечая на вопросы читателей в общественной приемной «Пензенской правды» в минувшую среду, 26 июля.

Министр пояснила, что решение об увольнении Михаила Андреева принято именно «на основании выявленных недостатков в работе».

«Учреждение планово осуществляет подготовку к новому учебному году, работает приемная комиссия, осуществляется набор учащихся в учебное заведение. Учебный процесс начнется в соответствии с установленными требованиями», — сказала она.

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Впервые неофициальная информация о предполагаемом увольнении Михаила Андреева с должности руководителя пензенского колледжа искусств появилась еще в минувший вторник, 25 июля. Пресс-секретарь образовательного учреждения Евгения Кривова подтвердила ее ИА «PenzaNews», отметив, что до сотрудников колледжа эти планы пока не доводились.

Руководство Минкульта Пензенской области — министр Татьяна Курдова, а также ее заместитель Владимир Карпов — были недоступны для комментариев.

Вместе с тем пресс-секретарь ведомства Мария Гуськова заявила, что информация об планируемом увольнении Михаила Андреева не имеет под собой оснований и является слухами.

В четверг, 27 июля, в приемной Минкульта Пензенской области ИА «PenzaNews» сообщили, что Татьяна Курдова вновь не может ответить на вопросы журналистов, так как находится в отпуске, а Владимир Карпов в настоящее время отсутствует на рабочем месте.
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