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Под Пензой пройдет фестиваль авторской песни «Хопер»

10:35 | 31.07.2017 | Культура

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. 17-й межрегиональный фестиваль авторской песни «Хопер» пройдет в Сердобском районе Пензенской области с 4 по 6 августа.

Под Пензой пройдет фестиваль авторской песни «Хопер». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в пятницу, 4 августа, после заезда участников на место проведения мероприятия состоится «Пролог» — акустический концерт традиционных исполнителей фестиваля. После него будет организовано общение у фестивального костра.

Второй день мероприятия начнется с дополнительного прослушивания участников жюри.

Затем состоится торжественное открытие фестиваля, в рамках которого будут подведены итоги марафона «Хопериада».

В этот же день пройдет конкурс «Краса Хопра», после чего на сцену выйдут почетные гости.

6 августа участники фестиваля проведут уборку места его проведения, а также примыкающего берега Хопра.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3 тыс. представителей клубов авторской песни, творческих объединений, авторов и исполнителей, туристских клубов из Пензенской области, Самары, Саратова и других регионов России.
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