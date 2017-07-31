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Пензенская экспозиция организована в калужском парке-музее «Этномир»

12:50 | 31.07.2017 | Культура

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Экспозиция Пензенской области, посвященная памятникам культуры и архитектуры, организована на территории этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской области.

Пензенская экспозиция организована в калужском парке-музее «Этномир»

Фото: Pnzreg.ru

Информационный стенд и баннер, посвященные достопримечательностям Пензенской области, размещены в галерее «Путешествие по России».

С экспозицией ознакомился заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Ему был продемонстрирован участок площадью 0,1 га, который в рамках соглашения может быть передан Пензенской области на безвозмездной основе.

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На данной площадке планируется установить дом-павильон, где будет размещен туристско-информационный центр.

Также рассматривается возможность создания на этой площади музея, магазина сувенирной продукции, ремесленных мастерских, мини-производства, выставочных залов, гостиничных номеров и других объектов.

После осмотра территории парка Олег Ягов обсудил дальнейшие действия в рамках соглашения о сотрудничестве с гендиректором ООО «Этно-деревня» Татьяной Григорьевой, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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