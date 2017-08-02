Первой премьерой юбилейного сезона в зареченском ТЮЗе станет «Бесприданница» Культура

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Спектакль по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» станет первым в 25-м сезоне театра юного зрителя Заречного Пензенской области.

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Премьера назначена на 16 сентября.

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Режиссером выступит выпускник ГИТИСа, художественный руководитель березниковского драматического театра Андрей Шляпин. «Бесприданница» станет его первой постановкой в зареченском ТЮЗе.

Труппа уже приступила к репетициям в минувший вторник, 1 августа.

Кроме того, художественный руководитель театра Виктор Бояров приступил к постановке детского спектакля, сценарий к которому написала актриса ТЮЗа Ольга Рыбалка. Ожидается, что это будет интерактивное представление для самых юных зрителей на экологическую тему.

Помимо этого, в ближайших планах учреждения — участие в межрегиональном фестивале «Театральный АтомГрад», а также гастроли по городам Поволжья, сообщает управление общественных связей Заречного.