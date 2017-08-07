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В Пензе покажут куклы более чем из 100 стран мира

15:05 | 07.08.2017 | Культура

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Открытие выставки «Куклы мира», на которой будут представлены экспонаты более чем из 100 стран мира, состоится в пензенском краеведческом музее в четверг, 10 августа.

В Пензе покажут куклы более чем из 100 стран мира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Экспозиция будет включать в себя около 300 обережных, обрядовых, игровых и театральных кукол из частной коллекции жительницы Иркутска.

Взрослые смогут осмотреть экспозицию за 150 рублей, а дети — за 100 рублей. Посетителей в возрасте до 3 лет будут пускать на выставку бесплатно.

Экспозиция пробудет в стенах музея до 25 сентября.

«Выставка откроет яркий, разнообразный мир кукол разных народов, обращая внимание на то, что несмотря на различия всех людей на земле объединяют невидимые культурные связи», — отметили в краеведческом музее.
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