Губернатор оценил подборку книг на «Литературном привале» в Пензе Культура

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев ознакомился с новой экспозицией книг, организованной в рамках культурно-просветительского проекта «Литературный привал» в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе во время областного праздника «Спас» в воскресенье, 13 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

В этот день городские библиотеки Пензы обустроили на зеленой лужайке сразу два читальных зала — для взрослых и детей.

Была подготовлена экспозиция лучшей краеведческой литературы об истории Пензы, ее духовном и культурном наследии, а также православные издания для юных читателей, рассказывающие о христианских традициях.

Большинство из представленной литературы для детей было подарено библиотекам Пензенской епархией, совместно с которой реализуется проект «Свет живого слова».

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«Сохранение традиционных духовных ценностей — одна из миссий современного института библиотек. Культура чтения должна сохраняться и обогащаться именно в семье. Наша задача — помочь читателям. Сегодня мы презентуем книги, которые не только рассказывают о Пензенском крае и русских традициях. Помимо всего прочего, они учат жить и находить гармонию с собой и окружающим миром», — отметила директор централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева.

Большой популярностью у гостей литературной площадки пользовалась тематическая выставка, посвященная русским праздникам. Экспозиция включала в себя редкие издания об истории и значении икон.

Также все желающие могли сфотографироваться в «Беседке семейного счастья» и на «Лужайке чтения».

В частности, Иван Белозерцев сделал снимок на память с арт-объектом в виде часов с надписью «Время читать».

Как сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы города, также «Литературный привал» посетили председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Виктор Кувайцев и другие официальные лица.