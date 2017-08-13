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«Спас» в Пензе отметили песнями, танцами и традиционными угощениями

16:15 | 13.08.2017 | Культура

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Областной праздник православной культуры «Спас» с размахом прошел в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в воскресенье, 13 августа.

«Спас» в Пензе отметили песнями, танцами и традиционными угощениями

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие было организовано в соответствии с распоряжением регионального правительства с целью гармонизации межнациональных отношений.

Одним из центральных мероприятий праздника стала выставка-продажа изделий народных умельцев. Посетителям предлагалось приобрести корзины, куклы, абашевскую игрушку, изделия из дерева и бисера, а также многое другое.

Кроме того, была организована продажа продукции местных товаропроизводителей. Особым спросом пользовались мед и различные сладости.

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На всем протяжении праздника в сквере выступали творческие коллективы — как взрослые, так и детские. Гости могли поводить хоровод или поиграть в народные игры.

На «Литературном привале» была представлена новая экспозиция, с которой с интересом ознакомились в том числе официальные лица.

Как отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, праздник «Спас» играет большую объединяющую роль.

«Сегодня каждый православный человек готов дарить свою духовность другим людям. Убежден, что глубокий смысл этого праздника и впредь будет являться прочной основой добрососедства и общественного согласия в нашем многонациональном городе», — отметил он.
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