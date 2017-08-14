В Пензе стартовал прием фотографий и рисунков на конкурс «По следам забытых усадеб» Культура Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Прием фотографий и рисунков на региональный конкурс «По следам забытых усадеб» стартовал в Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Он продлится до 30 сентября. Конкурс организован с целью привлечения внимания к вопросам сохранения культурно-исторического наследия, воспитания бережного отношения отношения к нему. Он будет проходить по номинациям «Пейзаж», «Юный фотограф», «Селфи с усадьбой», «Архитектурный пейзаж», «Интерьерная съемка», «Обитатели усадеб» и «Рисунок». Кроме того, лучшая работа будет выбрана в категории «Приз зрительских симпатий». От одного участника принимается не более пяти работ. Фотографии и рисунки усадеб, расположенных на территории Пензенской области, будет оценивать жюри, за исключением зрительской номинации, где предусмотрено онлайн-голосование. Читайте также

Забытые усадьбы Пензенской области намечено сделать центрами притяжения туристов Список победителей будет опубликован в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» в течение октября. Конкурс творческих работ организован инициативной группой, которая выступает за реализацию масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб. Он проводится при поддержке Законодательного собрания Пензенской области, молодежного парламента, реготделений Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, «Молодой Гвардии Единой России», отделения Российского исторического общества в Пензе, областной общественной организации краеведов, молодежного правительства и студенческого педагогического отряда «Феникс». Нашли ошибку в тексте?

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