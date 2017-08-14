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В Пензе стартовал прием фотографий и рисунков на конкурс «По следам забытых усадеб»

10:45 | 14.08.2017 | Культура

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Прием фотографий и рисунков на региональный конкурс «По следам забытых усадеб» стартовал в Пензенской области.

В Пензе стартовал прием фотографий и рисунков на конкурс «По следам забытых усадеб»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он продлится до 30 сентября.

Конкурс организован с целью привлечения внимания к вопросам сохранения культурно-исторического наследия, воспитания бережного отношения отношения к нему.

Он будет проходить по номинациям «Пейзаж», «Юный фотограф», «Селфи с усадьбой», «Архитектурный пейзаж», «Интерьерная съемка», «Обитатели усадеб» и «Рисунок».

Кроме того, лучшая работа будет выбрана в категории «Приз зрительских симпатий».

От одного участника принимается не более пяти работ.

Фотографии и рисунки усадеб, расположенных на территории Пензенской области, будет оценивать жюри, за исключением зрительской номинации, где предусмотрено онлайн-голосование.

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Список победителей будет опубликован в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» в течение октября.

Конкурс творческих работ организован инициативной группой, которая выступает за реализацию масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб.

Он проводится при поддержке Законодательного собрания Пензенской области, молодежного парламента, реготделений Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, «Молодой Гвардии Единой России», отделения Российского исторического общества в Пензе, областной общественной организации краеведов, молодежного правительства и студенческого педагогического отряда «Феникс».
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