В Пензе стартовал прием фотографий и рисунков на конкурс «По следам забытых усадеб»

Список победителей будет опубликован в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» в течение октября.
Конкурс творческих работ организован инициативной группой, которая выступает за реализацию масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб.
Он проводится при поддержке Законодательного собрания Пензенской области, молодежного парламента, реготделений Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, «Молодой Гвардии Единой России», отделения Российского исторического общества в Пензе, областной общественной организации краеведов, молодежного правительства и студенческого педагогического отряда «Феникс».
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