Забытые усадьбы Пензенской области намечено сделать центрами притяжения туристов Общество

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. План первоочередных мероприятий по реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб, сформирован в ходе рабочей встречи инициативной группы, прошедшей в Законодательном собрании региона в понедельник, 10 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в ней приняли представители молодежного парламента, общественных организаций и неравнодушные студенты.

Они сошлись во мнении, что в регионе растет интерес к культурно-историческому наследию.

В частности, об этом свидетельствуют предложения о реализации мультимедийного проекта «Наследие», который был представлен на форуме «iВолга» в Самарской области, и работа студента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Дениса Ганина, посвященная реконструкции усадьбы Воейкова в Каменке.

Как пояснила председатель молодежного парламента региона Наталья Назарова, старинные усадьбы могут привлечь как пензенских туристов, так и гостей из других областей, однако для этого необходимо решить ряд задач.

В числе первоочередных были названы сбор информации о них, систематизация собранных сведений, обеспечение транспортной доступности, а также безопасности туристов, так как некоторые здания продолжают разрушаться.

В свою очередь председатель комитета по социальной, демографической и семейной политике, труду и занятости молодежи молодежного парламента Пензенской области Андрей Сушков сообщил, что ранее депутат Госдумы России Леонид Левин предложил организовать выставку, посвященную культурно-историческому наследию региона, в здании нижней палаты российского парламента, где регулярно проводятся подобные мероприятия.

«Наверное, это шикарная идея», — отметил он.

По словам одного из инициаторов мультимедийного проекта «Наследие», фотокорреспондента ИА «PenzaNews» Максима Костюшина, на данном этапе возникают сложности с работой в архивах Саратовской области, в которых хранится большой массив информации о пензенских исторических объектах.

«Нужен допуск, рекомендательные письма», — пояснил он.

Читайте также

Пензенцы на «iВолге» спросили депутата Госдумы о туризме и судьбе заброшенных усадеб

Максим Костюшин добавил также, что если какие-то из усадеб будут переданы инвесторам с целью восстановления, обязательным условием должна быть возможность их свободного посещения туристами.

Он отметил, что пока активисты готовы начать своими силами расчищать их территорию, так как здания многих усадеб не просматриваются из-за разросшихся деревьев, некоторые из которых растут прямо сквозь здания.

«Если мы сейчас не приведем это в порядок, то за год мы можем многое потерять», — подчеркнул Максим Костюшин.

По итогам обсуждения молодые люди выработали последовательность действий на ближайшую перспективу.

Так, решено объявить фотоконкурс, который позволить пробудить дополнительный интерес к усадьбам в Пензенской области. Предполагается, что принять участие в нем смогут непрофессиональные фотографы.

Параллельно будет вестись подготовка фотовыставки, посвященной объектам культурно-исторического наследия региона. Сначала ее предлагается опробовать в Законодательном собрании Пензенской области, а затем — при наличии соответствующего интереса — провести в Госдуме России.

Также намечено проработать вопрос о расчистке территории усадьбы Воейкова как пилотного объекта — получить необходимые согласования и привлечь волонтеров.

Кроме того, планируется организовать квест-маршруты, которые позволят участникам узнать интересные исторические факты.

Помимо этого, собравшие условились оформить свои задумки в качестве проекта, чтобы его можно было представить как представителям власти, так и потенциальным партнерам, готовым поддержать инициативу молодых людей.