Пензенский «Литературный привал» победил в интернет-голосовании всероссийского конкурса Культура

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Реализуемый в Пензе культурно-просветительский проект «Литературный привал» занял первое место на VI открытом всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Ревизор-2017» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек» по итогам интернет-голосования.

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Вторую строчку в данной категории занял проект «Дарите книги с любовью!» из Ростова, а третьим стал проект «Чтение без правил» из Ангарска.

Как сообщается на сайте централизованной библиотечной системы Пензы, за время голосования — с 3 июля по 14 августа — «Литературный привал» набрал более 6 тыс. голосов.

Всего в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек» за победу боролись 12 проектов.

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Следующим этапом конкурса станет голосование экспертов. Они будут принимать решение, рассматривая весь список участников.

Шорт-лист, который, как ожидается, будет обнародован 18 августа, будет определен с учетом мнения экспертов и интернет-аудитории.

Организаторами конкурса «Ревизор» являются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российский книжный союз, генеральная дирекция московской международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия».

В 2017 году он проводится в 16 номинациях, среди которых одна новая — «Блогер года».