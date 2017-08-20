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В Пензе обсудят систему художественного образования региона

16:35 | 20.08.2017 | Культура

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Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. Совещание руководителей образовательных организаций сферы культуры и искусств Пензенской области состоится на базе литературного музея в предстоящую пятницу, 25 августа.

В Пензе обсудят систему художественного образования региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мероприятии примут участие более 70 человек.

Ожидается, что со вступительным словом выступит министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

После этого директор центра развития образования в сфере культуры и искусства Института регионального развития Пензенской области Вера Огарева доложит о системе детского художественного образования по итогам 2016–2017 учебного года.

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Предполагается, что заместитель начальника информационно-аналитического управления развития образования Института регионального развития Александр Абрашкин обозначит итоги, проблемы и перспективы региональной электронной системы образования.

Опыт внедрения профессиональных образовательных программ в детских школах искусств представит заместитель директора пензенской школы «Гармония» Лариса Карпова.

Затем с директорами средних специальных учебных заведений обсудят итоги их работы и перспективы развития профессионального художественного образования, сообщается на сайте Института регионального развития Пензенской области.
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