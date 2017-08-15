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Светлана Дуднева назначена директором пензенского колледжа искусств

15:53 | 15.08.2017 | Культура

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Руководитель парка культуры и отдыха «Олимпийский» Светлана Дуднева назначена директором пензенского колледжа искусств.

Светлана Дуднева назначена директором пензенского колледжа искусств

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в приемной руководителя, в минувший понедельник, 14 августа, нового директора коллективу учреждения представил исполняющий обязанности министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

В свою очередь Владимир Карпов не стал комментировать назначение Светланы Дудневой на пост, который ранее занимал Михаил Андреев.

«Завтра министр [Татьяна Курдова] выйдет [из отпуска]. Она с вами переговорит по этому поводу», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», информация о планируемом увольнении Михаила Андреева с должности директора пензенского колледжа искусств появилась 25 июля. В тот день в министерстве культуры и туризма Пензенской области ее не подтвердили.

Однако уже на следующий день глава ведомства Татьяна Курдова назвала решенным вопрос об освобождении Михаила Андреева от должности директора.
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