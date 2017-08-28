Гости фестиваля «Золотаревское городище» под Пензой окунутся в атмосферу средневековья Культура

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Гости фестиваля «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций», который пройдет в поселке Золотаревка Пензенской области в предстоящую субботу, 2 сентября, соприкоснутся с атмосферой средневековой жизни, а также узнают, чем занимались местные жители, с кем они торговали и воевали.

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Все желающие смогут принять участие в экскурсии по музею и археологическому памятнику «Золотаревское городище», где экскурсоводы расскажут о событиях, связанных с историческим местом.

В рамках фестиваля состоятся показательные выступления студии сценического фехтования «Бранд» и клуба исторической реконструкции «Засека». Их участники продемонстрируют доспехи и вооружение средневековых воинов, боевые приемы владения мечом и щитом.

Член клуба «Покровская застава» из Энгельса Александр Корнилов представит выставку-продажу детского деревянного оружия.

Все желающие смогут примерить доспехи и подержать в руках мечи. Кроме этого гости фестиваля смогут пострелять в арбалетно-лучном тире от организаторов проекта «Лукотерапия».

Из Энгельса на фестиваль доставят монгольскую юрту, которая поможет погрузиться в жизнь кочевников.

Кроме того, все желающие смогут покататься на лошадях — такую возможность предоставит конно-туристический клуб «Лукоморье».

Хедлайнером музыкальной части фестиваля станет арт-фолк группа «Странники», исполняющая народные песни в современной аранжировке. Разнообразие этнических инструментов создает колоритное, необычное звучание русской песни.