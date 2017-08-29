Любимец пензенской публики Михаил Каплан отмечает 85-летие Культура

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Коллектив пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского поздравил с 85-летием народного артиста России Михаила Каплана, который пользуется заслуженной любовью зрителей.

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«Хотя Михаил Яковлевич уже почти четыре года живет в Израиле, где успешно проходит длительный курс лечения, но связи с театром он не теряет: всегда живо интересуется происходящим в Пензе, смотрит в записи новые спектакли, общается по Skype с коллегами, а иногда ему удается встретиться с ними и живьем — когда театр приезжает в Землю обетованную со спектаклями на международный фестиваль «Театральный дивертисмент». И, безусловно, он всегда просит передать свои наилучшие пожелания самым лучшим и любимым пензенским зрителям», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения культуры.

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В нем отмечается, что, судя по фотографиям в соцсетях, Михаил Каплан ведет весьма активный образ жизни — гуляет по морскому берегу, ловит рыбу и общается с правнуками — Машей, которой скоро исполнится 5 лет, и двухлетним Иваном.

«Их родители — внук Михаила Каплана, известный российский актер и певец Антон Макарский и его жена Виктория — недавно побывали в Пензе на юбилейном вечере музыканта Семена Гольцмана и тоже передали всем пензякам привет от народного артиста России», — добавляется в тексте.

В театре пожелали Михаилу Каплану крепкого здоровья, радости и долголетия.