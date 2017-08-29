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В Пензе на средства гранта поставят спектакль по пьесе молодого драматурга

16:51 | 29.08.2017 | Культура

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского вошел в число семи победителей конкурса по поддержке современной драматургии, проведенного министерством культуры России.

В Пензе на средства гранта поставят спектакль по пьесе молодого драматурга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно протоколу, опубликованному на сайте ведомства, учреждение получит финансирование из федерального бюджета в размере 500 тыс. рублей.

На эти средства планируется поставить пьесу «В зале есть врач?», написанную молодым московским драматургом, сценаристом и кинорежиссером Елизаветой Трусевич.

Как пояснили в пензенском драмтеатре, этом фантастическая история, в которой неожиданно пересекаются судьбы ключевых фигур русской литературы: Александра Пушкина и двух писателей-врачей — Антона Чехова и Михаила Булгакова.

«Написанная в подчеркнуто стилизованной, чуть старомодной манере, она могла бы показаться просто анекдотом, если бы не главная ее тема — равная ответственность за человеческую жизнь и врачей как целителей тела, и писателей как целителей душ. Среди персонажей пьесы не только сами великие литераторы, но и их жены — Наталья Гончарова, Ольга Книппер-Чехова, Елена Булгакова, другие исторические личности — врачи Владимир Даль, Николай Арендт, Иван Спасский и прочие», — отметили в учреждении культуры.

Ожидается, что ставить спектакль на малой сцене театра будет московский кино- и театральный режиссер Ансар Халилуллин.

Премьера намечена на конец ноября.

Ранее пензенский областной драмтеатр уже дважды выигрывал конкурс по поддержке современной драматургии — в 2014 и 2015 годах.

Тогда на федеральные гранты были поставлены спектакли по документальной пьесе Елены Исаевой «Легко ли выйти замуж в Пензе?» и по исторической драме Ольги Михайловой «Путь левой руки», посвященной бабушке Лермонтова — Елизавете Алексеевне Арсеньевой.
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