Купринский литературный праздник пройдет в Наровчате 3 сентября Культура

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Купринский литературный праздник пройдет в селе Наровчат Пензенской области в предстоящее воскресенье, 3 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Программа начнется в 10.30 в выставочном зале дома-музея Александра Куприна, где будет открыта экспозиция, посвященная творчеству писателя в период революции и его отношению к событиям того времени.

В 11.00 состоится торжественное открытие праздника у скульптурного ансамбля в честь литератора.

Затем собравшихся ждет спектакль под открытым небом «Юнкерский вальс», подготовленный театральной студией, существующей при музее.

В 11.30 начнут работать интерактивные площадки под общим названием «Время Куприна». Здесь можно будет приобрести поделки народных умельцев, увидеть выступления фольклорных коллективов из районов области, принять участие в мастер-классах по бисероплетению и лепке, сыграть в шахматы и найти другое занятие по душе.

Кроме того, всем желающим будет предложено принять участие в работе спортивной площадки «Купринский норматив ГТО».

Помимо этого, будет предусмотрена фотозона, где можно сделать запоминающиеся фотографии на память.

В 13.00 праздник продолжит литературно-музыкальная программа с участием артистов и творческих коллективов из Пензы и Наровчатского района.