13:59:06 Среда, 30 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Купринский литературный праздник пройдет в Наровчате 3 сентября

10:47 | 30.08.2017 | Культура

Печать

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Купринский литературный праздник пройдет в селе Наровчат Пензенской области в предстоящее воскресенье, 3 сентября.

Купринский литературный праздник пройдет в Наровчате 3 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Программа начнется в 10.30 в выставочном зале дома-музея Александра Куприна, где будет открыта экспозиция, посвященная творчеству писателя в период революции и его отношению к событиям того времени.

В 11.00 состоится торжественное открытие праздника у скульптурного ансамбля в честь литератора.

Затем собравшихся ждет спектакль под открытым небом «Юнкерский вальс», подготовленный театральной студией, существующей при музее.

В 11.30 начнут работать интерактивные площадки под общим названием «Время Куприна». Здесь можно будет приобрести поделки народных умельцев, увидеть выступления фольклорных коллективов из районов области, принять участие в мастер-классах по бисероплетению и лепке, сыграть в шахматы и найти другое занятие по душе.

Кроме того, всем желающим будет предложено принять участие в работе спортивной площадки «Купринский норматив ГТО».

Помимо этого, будет предусмотрена фотозона, где можно сделать запоминающиеся фотографии на память.

В 13.00 праздник продолжит литературно-музыкальная программа с участием артистов и творческих коллективов из Пензы и Наровчатского района.
Актуальное
Читайте также
«Вагон знаний» отправится из Самары в Пензу 22 сентября В Колышлее прокуратура добилась блокировки сайтов, через которые продавали манула и филина
Мэрия Пензы предложила 17 адресов для размещения автолавок Затруднено движение по Гагаринскому путепроводу в сторону центра Пензы
В Пензенской области в субботу будут вести прием неврологи, эндокринологи и кардиохирург Пензенский «Дизелист» разгромил «Ижсталь-ЮХЛ» со счетом 13:0
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама