Гости фестиваля «Золотаревское городище» под Пензой примерили доспехи и узнали о раскопках Культура

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Гости исторического фестиваля «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций», состоявшегося на территории археологического памятника VIII–XIII веков в Пензенской области в субботу, 2 сентября, получили возможность окунуться в атмосферу средневековья.

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Уже по пути к месту в лесном массиве, где во время экспедиций обычно базируется лагерь археологов, ведущих раскопки, пензенцев и гостей региона встречали люди в костюмах той эпохи.

Во время мероприятия всем желающим была предоставлена возможность примерить доспехи и ощутить на себе тяжесть металла, который был призван защитить воинов во время сражений.

Большой интерес, особенно у детей, вызвали деревянные мечи и щиты, также стилизованные под старину. Приобрести их можно было по цене 450 и 600 рублей соответственно.

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Центральными мероприятиями фестиваля стали экскурсии «Золотая стрела хана Батыя», «Золотаревское городище: легенды и быль», а также посвященная археологическим находкам, сделанным в 2016–2017 годах. Из предметов, найденных историками в этих местах, была составлена отдельная экспозиция.

Специальная программа была предусмотрена для детей, которым предлагалось пройти квест «Путешествие по тропинкам истории».

Особую атмосферу на фестивале помогли создать студия сценического фехтования «Бранд» и клуб исторической реконструкции «Засека».

Также неповторимый колорит мероприятию придали творческие коллективы.

Ближе к завершению фестиваля был организован пикник под названием «Каша из топора» — к полевой кухне практически мгновенно выстроилась очередь.

На память о «Золотаревском городище» предлагалось приобрести сувениры, сделанные умельцами, или же самостоятельно изготовить тематическую монету при помощи большого молота.

По предварительным данным, фестиваль посетили более 1 тыс. человек.

Многие постоянные гости мероприятия отметили, что в 2017 году оно прошло на более высоком организационном уровне.