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Пензенский «Литературный привал» победил во всероссийском конкурсе

09:52 | 06.09.2017 | Культура

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Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Реализуемый в Пензе культурно-просветительский проект «Литературный привал» занял первое место на VI открытом всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Ревизор-2017» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек».

Пензенский «Литературный привал» победил во всероссийском конкурсе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония награждения победителей состоялась в Москве в минувший вторник, 5 сентября.

Статуэтка «Ревизора» и диплом победителя были вручены директору центральной библиотечной системы Пензы Галине Асеевой.

Также она была приглашена председателем Российской библиотечной ассоциации Михаилом Афанасьевым на открытие 30-й юбилейной московской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 6 по 10 сентября на ВДНХ, сообщается на сайте ЦБС Пензы.

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Организаторами конкурса «Ревизор» являются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российский книжный союз, генеральная дирекция московской международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия».

В 2017 году он проводился в 16 номинациях, среди которых была одна новая — «Блогер года».

В конкурсе приняли участие более 300 организаций — издательства, книжные магазины, книготорговые сети, библиотеки из Волгоградской, Воронежской, Московской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Ульяновской областей, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Красноярского и Приморского краев, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
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