В Заречном начала работу выставка-диорама «Гроза двенадцатого года» Культура

Заречный, 8 сентября 2017. PenzaNews. Выставка-диорама «Гроза двенадцатого года», приуроченная к 205-летию со дня Бородинского сражения, начала работу в музейно-выставочном центре Заречного Пензенской области в минувший четверг, 7 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Погрузиться в атмосферу той эпохи гостям мероприятия позволили исторические военные марши, который играл у входа в центр военный оркестр.

Кроме того, в оформлении зала, где размещена диорама, использованы предметы, напоминающие о событиях начала XIX века — мундир, предметы быта, книги, а также развернутая во всю стену фоторепродукция картины, изображающей один из эпизодов битвы при Бородино.

Автором диорамы площадью 15 кв. метров является Дмитрий Цаголов. На ней размещено более 6 тыс. изготовленных и раскрашенных вручную фигур солдат, а также миниатюры зданий, сооружений и элементов ландшафта.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, выставка будет открыта до 26 октября.