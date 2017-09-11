На фестивале в Пензе покажут приемы джигитовки и проведут чемпионат по рубке шашкой Культура

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Третий межрегиональный фестиваль «Сурская застава» пройдет на Юбилейной площади Пензы в субботу, 16 сентября.

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В 12.00 начнут работу ярмарка декоративно-прикладного искусства «Казачий курень» и выставка «Станица пензенская». В экспозиции примут участие представители казачьих хуторов, станиц, хозяйств, организаций и специализированных образовательных учреждений.

Торжественное открытие чемпионата по рубке шашкой «Казарла» состоится в 13.00, после чего на зеленом поле за филармонией конно-спортивный клуб «Метелица» покажет приемы джигитовки.

Затем начнется соревновательная программа, за которой в 17.00 последует награждение.

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Параллельно с этим с 14.00 до 17.00 у центрального входа в филармонию пройдет концерт, в котором примут участие «Казачья застава», «Пензенские оружейники», саратовский клуб «Отрада», пензенский и волгоградский коллективы «Вольница», а также танцевальные и вокально-инструментальные ансамбли «Казачка», «Стерх», «Славяне», «Казачата», «Околица», «Сармат», «Казачья краса» и «Атаманцы».

Кроме этого, выступит автор-исполнитель Павел Коровин из Самары.

В 18.00 в филармонии пройдет гала-концерт, в ходе которого будут награждены участники фестиваля, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».