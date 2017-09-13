В Пензе 27 сентября пройдет областной фестиваль КВН «Кубок профессионалов» Культура

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Областной фестиваль команд КВН среди студентов профессиональных образовательных организаций «Кубок профессионалов» пройдет в пензенской филармонии в среду, 27 сентября. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Министерству образования Пензенской области во взаимодействии с АНО «С.У.Р.А.» поручено организовать подготовку к фестивалю, а министерству культуры и туризма региона — оказать содействие в проведении мероприятия в филармонии, а также обеспечить его техническое и звуковое сопровождение.

Документом также утвержден состав оргкомитета по подготовке к фестивалю. Его возглавил зампред регионального правительства Олег Ягов. Его заместителем назначена замминистра – начальник управления профессионального образования и молодежной политики Минобразования области Елена Петросова.

Секретарем стала ведущий специалист-эксперт управления профобразования и молодежной политики Минобразования региона Анастасия Белорыбкина.

Также в состав оргкомитета включены директор АНО «С.У.Р.А» Антон Карпушкин, замначальника управления профобразования и молодежной политики Минобразования региона Александр Бочкарев, директор пензенского агропромышленного колледжа, председатель совета директоров профессиональных образовательных организаций Пензенской области Александр Зарывахин, консультант отдела культуры и искусства регионального Минкульта Светлана Зубкова и председатель пензенской региональной лиги КВН «Сура» Семен Молоканов.