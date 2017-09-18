В Пензе стартовала продажа билетов на «Бесприданницу» Культура Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Продажа билетов на премьеру спектакля «Бесприданница» по пьесе Александра Островского стартовала в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в понедельник, 18 сентября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Их можно приобрести в кассе театра и через интернет . Стоимость билетов варьируется от 200 до 600 рублей. Первые показы спектакля пройдут 14 и 15 октября, сообщается на сайте драмтеатра. Режиссером «Бесприданницы» выступил Александр Баркар, художником-постановщиком ― Марина Смельчакова, музыкальным оформлением занимался Валерий Куликов, а вокалом с актерами ― Ольга Роба. Роли в спектакле распределены следующим образом: Харита Огудалова ― Вера Дупенко, Лариса ― Анна Арзямова и Елена Павлова, Мокий Кнуров ― Сергей Пахомов, Василий Вожеватов ― Артем Тихомиров и Николай Шаповалов, Юлий Карандышев ― Николай Потапов и Артем Самохин, Сергей Паратов ― Артем Давыдов, Робинзон ― Владислав Матюкин. Нашли ошибку в тексте?

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