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В Пензе стартовала продажа билетов на «Бесприданницу»

16:15 | 18.09.2017 | Культура

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Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Продажа билетов на премьеру спектакля «Бесприданница» по пьесе Александра Островского стартовала в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в понедельник, 18 сентября.

В Пензе стартовала продажа билетов на «Бесприданницу»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их можно приобрести в кассе театра и через интернет.

Стоимость билетов варьируется от 200 до 600 рублей.

Первые показы спектакля пройдут 14 и 15 октября, сообщается на сайте драмтеатра.

Режиссером «Бесприданницы» выступил Александр Баркар, художником-постановщиком ― Марина Смельчакова, музыкальным оформлением занимался Валерий Куликов, а вокалом с актерами ― Ольга Роба.

Роли в спектакле распределены следующим образом: Харита Огудалова ― Вера Дупенко, Лариса ― Анна Арзямова и Елена Павлова, Мокий Кнуров ― Сергей Пахомов, Василий Вожеватов ― Артем Тихомиров и Николай Шаповалов, Юлий Карандышев ― Николай Потапов и Артем Самохин, Сергей Паратов ― Артем Давыдов, Робинзон ― Владислав Матюкин.
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