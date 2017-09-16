Премьера «Бесприданницы» в пензенском драмтеатре состоится 14 октября
Печать
Пенза, 16 сентября 2017. PenzaNews. Премьера спектакля «Бесприданница» по пьесе Александра Островского состоится на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в субботу, 14 октября. Соответствующие данные размещены на сайте учреждения.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Постановка станет первой премьерой в 225-м сезоне пензенского драмтеатра.
Начало спектакля намечено на 18.00.
Читайте также
Первой премьерой юбилейного сезона в зареченском ТЮЗе станет «Бесприданница»
Во второй раз «Бесприданницу» покажут уже на следующий день, 15 октября.
Продажа билетов на спектакль в настоящее время не открыта.
Режиссером «Бесприданницы» выступил Александр Бакар, художником-постановщиком ― Марина Смельчакова, музыкальным оформлением занимался Валерий Куликов, а вокалом с актерами ― Ольга Роба.
Роли в спектакле распределены следующим образом: Харита Огудалова ― Вера Дупенко, Лариса ― Анна Арзямова и Елена Павлова, Мокий Кнуров ― Сергей Пахомов, Василий Вожеватов ― Артем Тихомиров и Николай Шаповалов, Юлий Карандышев ― Николай Потапов и Артем Самохин, Сергей Паратов ― Артем Давыдов, Робинзон ― Владислав Матюкин.