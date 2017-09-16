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Премьера «Бесприданницы» в пензенском драмтеатре состоится 14 октября

09:32 | 16.09.2017 | Культура

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Пенза, 16 сентября 2017. PenzaNews. Премьера спектакля «Бесприданница» по пьесе Александра Островского состоится на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в субботу, 14 октября. Соответствующие данные размещены на сайте учреждения.

Премьера «Бесприданницы» в пензенском драмтеатре состоится 14 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Постановка станет первой премьерой в 225-м сезоне пензенского драмтеатра.

Начало спектакля намечено на 18.00.

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Во второй раз «Бесприданницу» покажут уже на следующий день, 15 октября.

Продажа билетов на спектакль в настоящее время не открыта.

Режиссером «Бесприданницы» выступил Александр Бакар, художником-постановщиком ― Марина Смельчакова, музыкальным оформлением занимался Валерий Куликов, а вокалом с актерами ― Ольга Роба.

Роли в спектакле распределены следующим образом: Харита Огудалова ― Вера Дупенко, Лариса ― Анна Арзямова и Елена Павлова, Мокий Кнуров ― Сергей Пахомов, Василий Вожеватов ― Артем Тихомиров и Николай Шаповалов, Юлий Карандышев ― Николай Потапов и Артем Самохин, Сергей Паратов ― Артем Давыдов, Робинзон ― Владислав Матюкин.
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