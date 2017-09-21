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В Пензе 23 сентября пройдет «Урок дружбы» об осенних праздниках различных культур

11:52 | 21.09.2017 | Культура

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Мероприятие «Урок дружбы», на котором будут представлены осенние праздники различных культур, пройдет на площади перед домом молодежи в Пензе в предстоящую субботу, 23 сентября.

В Пензе 23 сентября пройдет «Урок дружбы» об осенних праздниках различных культур. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем примут участие представители мордовской, татарской, киргизской, таджикской национально-культурных автономий Пензенской области, реготделения «Союза казаков России», школьники, а также гости и жители города.

Представители разных стран расскажут собравшимся о празднике урожая, который отмечается на их родине, о национальной кухне, ремеслах, костюмах, играх, быте, культуре и обрядах.

Также они проведут мастер-классы по изготовлению игрушек из дерева, валянию и изготовлению изделий из овечьей шерсти «Кийиз буюмдарды жасоо» и поделок и игрушек из глины, сообщается в группе дома молодежи в социальной сети «ВКонтакте».
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