В Пензе 23 сентября пройдет «Урок дружбы» об осенних праздниках различных культур Культура

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Мероприятие «Урок дружбы», на котором будут представлены осенние праздники различных культур, пройдет на площади перед домом молодежи в Пензе в предстоящую субботу, 23 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем примут участие представители мордовской, татарской, киргизской, таджикской национально-культурных автономий Пензенской области, реготделения «Союза казаков России», школьники, а также гости и жители города.

Представители разных стран расскажут собравшимся о празднике урожая, который отмечается на их родине, о национальной кухне, ремеслах, костюмах, играх, быте, культуре и обрядах.

Также они проведут мастер-классы по изготовлению игрушек из дерева, валянию и изготовлению изделий из овечьей шерсти «Кийиз буюмдарды жасоо» и поделок и игрушек из глины, сообщается в группе дома молодежи в социальной сети «ВКонтакте».