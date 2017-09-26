В Пензе ДМШ №1 отпраздновала юбилей Культура

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю 135-летия детской музыкальной школы №1 Пензы состоялось в центре культуры и досуга в минувший понедельник, 26 сентября.

Фото: Pgduma.ru

Старейшую музыкальную школу региона поздравили почетные гости мероприятия, в частности глава города Валерий Савельев, и.о. мэра Владимир Попков и начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Они вручили директору ДМШ №1 Татьяне Деминой подарки и почетные грамоты.

Обратившись к собравшимся, Валерий Савельев отметил, что на протяжении многих лет творческие коллективы этой школы являются бессменными спутниками значимых для города событий.

«Юбилей — это подведение итогов. Бесконечно много сделано и пережито за эти годы. Особые слова благодарности и поздравления [хочу сказать] всем ветеранам педагогического труда и всем тем, кто стоял у истоков нынешних успехов. Желаю процветания и совершенствования, а также, чтобы школа воспитала еще много талантливых ребят, чьи имена станут гордостью родной пензенской земли. Крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и благополучия, веселого праздничного настроения, удачи во всех добрых делах», — добавил он.

В фойе ЦКиД любой желающий мог отправить письмо или почтовую карточку, погашенную памятным штемпелем города Пензы. Такой возможностью возможностью воспользовался и глава города.