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В Пензе ДМШ №1 отпраздновала юбилей

08:58 | 26.09.2017 | Культура

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю 135-летия детской музыкальной школы №1 Пензы состоялось в центре культуры и досуга в минувший понедельник, 26 сентября.

В Пензе ДМШ №1 отпраздновала юбилей

Фото: Pgduma.ru

Старейшую музыкальную школу региона поздравили почетные гости мероприятия, в частности глава города Валерий Савельев, и.о. мэра Владимир Попков и начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Они вручили директору ДМШ №1 Татьяне Деминой подарки и почетные грамоты.

Обратившись к собравшимся, Валерий Савельев отметил, что на протяжении многих лет творческие коллективы этой школы являются бессменными спутниками значимых для города событий.

«Юбилей — это подведение итогов. Бесконечно много сделано и пережито за эти годы. Особые слова благодарности и поздравления [хочу сказать] всем ветеранам педагогического труда и всем тем, кто стоял у истоков нынешних успехов. Желаю процветания и совершенствования, а также, чтобы школа воспитала еще много талантливых ребят, чьи имена станут гордостью родной пензенской земли. Крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и благополучия, веселого праздничного настроения, удачи во всех добрых делах», — добавил он.

В фойе ЦКиД любой желающий мог отправить письмо или почтовую карточку, погашенную памятным штемпелем города Пензы. Такой возможностью возможностью воспользовался и глава города.
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