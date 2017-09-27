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В Пензе займутся поиском входов в подземелья

16:31 | 27.09.2017 | Культура

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Специалисты будут вести поиск входов в подземелья, расположенные в центральной части города, для того чтобы сделать их в дальнейшем туристическим объектом. Об этом сообщил первый зампред регионального правительства Андрей Кулинцев.

В Пензе займутся поиском входов в подземелья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Неделю назад вместе с нашими коллегами-энтузиастами мы провели исследование георадаром на Советской, бывшей Соборной площади. Там, где мы и ожидали, мы нашли соответствующие аномалии. Я вчера губернатору [Ивану Белозерцеву] об этом доложил. Мы вместе со специалистами […] будем планировать эту работу, чтобы найти места входов в эти подземелья, для того, чтобы сделать какие-то их фрагменты доступными обозрению», — сказал он в ходе заседания координационного совета при правительстве Пензенской области по вопросам туризма в среду, 27 сентября.

Андрей Кулинцев отметил, что входы в подземелья нужно не просто нужно найти: важно не повредить их при проведении изысканий.

«Это один из таких, с моей точки зрения, краеугольных камней, которые могут очень интересно по-новому наполнить маршрутную туристическую сеть города Пензы», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе неоднократно обсуждалась возможность проведения экскурсий под землей. В частности, освоение ротонды напротив картинной галереи, рядом с домом профсоюзов, которая раньше была частью системы городского водоснабжения.

Под ней находится подземный ход в два яруса. Там начальник управления культуры Вера Фейгина предложила переоборудовать его часть под выставочный зал с историей подземелий Пензенской области, а пространство рядом со строением — под летнее кафе.
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