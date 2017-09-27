Фильмы о Пензенской области планируется транслировать в поездах и на канале «Страна» Культура

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Фильмы о Пензенской области планируется транслировать в поездах и на федеральном круглосуточном познавательном канале «Страна». Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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«Мы запустили новый проект 2 сентября «Добро пожаловать в Пензенскую область». Фильм первый, наверное, все видели — «В Пензе вся история России». Мне кажется, он очень хороший, очень качественный. Его уже оценили на федеральном уровне», — пояснил он в ходе заседания координационного совета при правительстве Пензенской области по вопросам туризма в среду, 27 сентября.

Олег Ягов отметил, что к завершению близятся съемки еще двух фильмов о регионе.

«С «РЖД» заканчиваем переговоры о размещении этих фильмов в поезде «Сура» и еще в одном составе совершенно бесплатно в рамках нашего сотрудничества. […] В октябре, я думаю, мы закончим переговоры с федеральным каналом «Страна», где будут транслироваться эти и другие фильмы», — добавил зампред правительства Пензенской области.

По его словам, этот проект планируется развивать и в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», телевизионный проект «Добро пожаловать в Пензу» запущен государственной телерадиокомпанией «Пенза» при поддержке регионального правительства. В его создании также приняли участие региональный Минкульт и отделение Российского военно-исторического общества (РВИО).

В его рамках предполагается подготовка серии фильмов, которые позволят увидеть город с неожиданных ракурсов, понять, как его воспринимают туристы, а также узнать новые факты из истории родного края.