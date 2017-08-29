Телепроект «Добро пожаловать в Пензу» стартует при поддержке правительства региона Общество

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Государственная телерадиокомпания «Пенза» при поддержке регионального правительства запускает новый телевизионный проект «Добро пожаловать в Пензу».

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В его создании также приняли участие региональный Минкульт и отделение Российского военно-исторического общества (РВИО).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, «Добро пожаловать в Пензу» — это серия фильмов, которые позволят увидеть город с неожиданных ракурсов, понять, как его воспринимают туристы, а также узнать новые факты из истории родного края.

Премьера проекта состоится на телеканале «Россия 1. Пенза» в предстоящую субботу, 2 сентября, в 8.20.

Затем первый фильм будет показан на телеканале «Россия 24. Пенза» 8-го числа в 18.00.

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Ранее ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в лице филиала — ГТРК «Пенза» стало единственным участником аукциона, объявленного департаментом информационной политики и СМИ региона с начальной ценой 2,4 млн. рублей. Впоследствии он был признан несостоявшимся.

Предполагалось, что выигравшая аукцион телекомпания произведет и выпустит в эфир десять общественно-политических программ длительностью до 15 минут, 15 сюжетов, 25 теле- и столько же радиоинтервью продолжительностью не более 15 минут, а также создаст презентационный видеофильм о Пензенской области. Еще одна позиция в техническом задании была указана как «производство и размещение пресс-конференции» хронометражем 90 минут.